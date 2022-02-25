Польща організувала пункти прийому біженців з України.

 

Польща розгорнула біля кордону з Україною вісім пунктів прийому біженців, де можна отримати інформацію, харчування, медичну допомогу та відпочити, – повідомляє "Польське радіо".

 

Вони розташовані у населених пунктах Люблінського та Підкарпатського воєводства: Дорогуськ, Долгобичів, Зосин та Гребенне, Корчова, Медика, Будомєж, Кросьценко. Ще один пункт будують на залізничному вокзалі в Перемишлі. 

 

 

Про роботу приймальних пунктів на одному з них у Корчовій на Підкарпатті повідомила підкарпатська воєвода Ева Лєніарт. Вона сказала, що це пункти першого забезпечення, звідки біженці можуть відправитися до місць перебування в Польщі, визначених самостійно або визначених воєводами. Ева Лєніарт зазначила, що людина, яка перетинає кордон, повинна повідомити прикордонника, що вона тікає від війни і потребує міжнародного захисту. Далі його направляють до пункту прийому і надають транспорт.

 

Також люблінський воєвода Лєх Справка повідомив про відкриття пунктів прийому, які надають допомогу постраждалим від бойових дій в Україні. Він наголосив, що рух у пунктах прийому буде зростати, при цьому у воєводстві є відповідна база розміщення у регіоні, а також в інших воєводствах, куди таких людей буде направлено. У випадку з Люблінським воєводством біженці з України будуть спрямовані до Мазовєцького, Великопольського, Західно-Поморського, Поморського та Куявсько-Поморського воєводств.

25.02.2022

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