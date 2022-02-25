Дороги в напрямку західного кордону перевантажені. На пунктах пропуску черги.

 

Від учорашнього дня дороги у напрямку кордону з Польщею відчутно перевантажені - утворилися значні затори, - повідомляють у Службі автомобільних доріг у Львівській області. На пунктах пропуску величезні черги. 

 

 

Найбільші корки утворилися біля кордону в Смільнициці – протяжністю до 10 км. У Грушеві та Угриневі - 5-7 кілометрові корки з автомовілів.  

 

На дорозі Львів – Шегині  в бік Польщі вночі утворилася "тягнучка" на 6 км. У напрямку пункту пропуску Львів – Краковець стояло близько 1000 автівок, на Рава-Руській - близько 600.

 

 

Втім, на час дії воєнного стану Держприкордонслужба не пропускає за межі України чоловіків віком від 18 до 60 років. «Державна прикордонна служба України повідомляє, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, обмежено виїзд з України окремою категорією громадян. Зокрема, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

 

25.02.2022

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