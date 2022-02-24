Глава Московського патріархату Онуфрій назвав наступ Росії "каїнським".

Предстоятель Церкви Московського патріархату Онуфрій порівняв наступ Росії на Україну зі злочином Каїна і закликав українців піднести молитви за українське військо, державу та народ.

Текст зверненя оприлюднив інформаційно-просвітницький відділ МП.

"На превеликий жаль, Росія розпочала воєнні дії проти України, і в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини і одне до одного. Закликаю вас перш за все до посиленої покаянної молитви за Україну, за наше військо і наш народ, прошу забути взаємні чвари і непорозуміння та об’єднатися любов’ю до Бога і до нашої Батьківщини", – заявив Онуфрій.

"В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!" – звернувся очільник УПЦ МП.

Онуфрій звернувся до президента Росії зі закликом "негайно припинити братовбивчу війну". "Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення, і війна між цими народами – це повторення Каїнового гріха, який із заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей", – сказав автор.