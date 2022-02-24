Україна розірвала дипломатичні відносини із Росією.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією на тлі вторгнення російських військ.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Цей ранок увійшов в історію, але ця історія різна абсолютно для нашої країни і для Росії. І ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві", – заявив Зеленський на брифінгу.

Верховний головнокомандувач заявив, що Україна дає бій противнику, ворог зазнав втрат.

"Збройні Сили України ведуть справді важкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах на сході, на півночі, на півдні. Ворог зазнав серйозних втрат, втрат у ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю", – сказав Зеленський.

Президент закликав українці об'єднатися у боротьбі проти ворога.

"Хочу сказати, що ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням Ради національної безпеки і оборони, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони", – додав Зеленський.