Обстріляли військові частини в Новому Калинові та Кам'янці-Бузькій.

Вранці 24 лютого у м. Новий Калинів Самбірського району обстріляли військову частину, - інформацію виданню zahid.net, підтвердив тамтешній міський голова Богдан Юзьвяк.
«Обстріляли близько 7:30 п'ятьма ракетами», – повідомив він. У ДСНС України повідомили про обстріл військової частини у Кам'янкці-Бузькій.
Внаслідок обстрілу горять склади. На місце виїхали рятувальники.
У Новому Калинові дислокується 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка (12 ОБрАА, в/ч А3913, пп В5082) — бригада армійської авіації України.
24.02.2022