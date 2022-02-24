Обстріляли військові частини в Новому Калинові та Кам'янці-Бузькій.

Життя як драма: візії Євгена Лисика

Оксана Левицька

Драматизм творчої долі Лисика у його протистоянні ідеологічній боротьбі з формалізмом й абстракцією в мистецтві відчутний в роботах різних років так само, як і драматизм пошуку відповідей на екзистенційні питання.