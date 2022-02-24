Завдано ударів по аеродромах Івано-Франківська та Коломиї.

24 лютого о 07:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Івано-Франківськ на вулиці Чорновола (попередньо військовий аеродром). До місця події направлено пожежно-рятувальні підрозділи, - інформують в УДСНС області.

За попередньою інформацією рятувальників спостерігається горіння складу паливо-мастильних матеріалів.

“Дійсно по аеропорту був удар. З якої зброї не можу ще сказати. Відповідні служби працюють. Ми маємо інформацію, що поки удари завдаються по військовій інфрастурктурі, а не цивільній”, – повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він закликав мешканців максимально перевести роботу на дистанційний режим і зберігати спокій.

Дві ракети влучили також у територію аеродрому в Коломиї.