Завдано ударів по аеродромах Івано-Франківська та Коломиї.

 

24 лютого о 07:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Івано-Франківськ на вулиці Чорновола (попередньо військовий аеродром). До місця події направлено пожежно-рятувальні підрозділи, - інформують в УДСНС області.

 

 

 

За попередньою інформацією рятувальників спостерігається горіння складу паливо-мастильних матеріалів.

 

“Дійсно по аеропорту був удар. З якої зброї не можу ще сказати. Відповідні служби працюють. Ми маємо інформацію, що поки удари завдаються по військовій інфрастурктурі, а не цивільній”, – повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він закликав мешканців максимально перевести роботу на дистанційний режим і зберігати спокій. 

 

Дві ракети влучили також у територію аеродрому в Коломиї.

 

24.02.2022

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