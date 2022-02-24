"Останнє вікно можливостей": Кулеба закликав зупинити Росію на Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на дебатах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй закликав світову спільноту до швидкої і солідарної реакції на російську ескалацію проти України, адже початок бойових дій спричинить велику війну в Європі й знищить структури глобального співіснування.

Про це Кулеба заявив у виступі на дебатах "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" у Нью-Йорку.

"Ми перебуваємо на критичному роздоріжжі світової історії, і наші дії сьогодні визначають її на десятиліття вперед. Усі ми читали підручники з історії та дивилися фільми про помилки політиків напередодні 1914 та 1939 років, про подвиги наших дідусів і бабусь, та катастрофічну ціну, яку довелося сплатити за перемогу над реваншистським злом в Європі. Сьогодні немає важливішого завдання, ніж не повторити помилок минулого. Я вірю в силу вільного світу і нашу спільну здатність запобігти новій руйнівній катастрофі в Європі, яка не омине жодну націю", – заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ України наголосив, що людство спостерігає найбільшу безпекову кризу в Європі з часів Другої світової війни.

"Ця криза створена і загострюється однією стороною в односторонньому порядку – Російською Федерацією. Звинувачення Росії на адресу України абсурдні. Україна ніколи нікому не погрожувала і не нападала. Україна ніколи не планувала і не планує таких дій. Україна ніколи не планувала і не планує жодного військового наступу на Донбасі. Ані провокацій, ані диверсій. Зрештою, абсурдно припускати, що Україна могла готуватися до чогось подібного і чекала місяцями, поки Росія не зібрала величезні військові сили вздовж наших кордонів, щоб реалізувати такі надумані плани. Цей абсурд суперечить основам логіки", – заапелював Кулеба.

Голова МЗС наголосив, що дії та заяви Путіна "є обурливими, жахливими і виходять далеко за межі погроз Україні".

"Фактично, у своєму зверненні цього тижня президент Росії Володимир Путін відверто заперечив право України на існування. Той, хто може подумати, що я перебільшую як міністр закордонних справ України, повинен просто подивитися цю жахливу промову. З важким серцем ми всі маємо визнати похмуру реальність нової агресивної та реваншистської сили, що нависла над Європою", – констатував Кулеба.

Зі слів міністра, рішення Путіна визнати юрисдикцію рухів "Л/ДНР" над окупованими територіями і розгорнути на цих територіях російські збройні сили – "це безсоромний напад на ООН і основні принципи міжнародного права, це остаточний удар по багаторічному мирному процесу та односторонній вихід Росії з "мінських угод".

"Я попереджаю кожну націю в цій поважній залі. Ніхто не зможе відсидітися в стороні від цієї кризи, якщо Путін вирішить, що він може далі рухатися вперед зі своєю агресією проти України. Ваші уряди і ваш народ зіткнуться з болісними наслідками разом із нашим урядом і нашим народом. Ось чому ми повинні використати цей останній шанс для дій і зупинити Росію. Очевидно, що сам Путін не зупиниться", – підкреслив Кулеба.

Міністр застеріг, що початок масштабної війни в Україні "стане кінцем світового порядку, яким ми його знаємо".

"Якщо Росія зараз не отримає жорсткої, швидкої та рішучої відповіді, це означатиме повний крах міжнародної системи безпеки та міжнародних інституцій, на які покладено завдання підтримувати глобальний безпековий порядок. Це похмурий сценарій, який поверне нас у найтемніші часи XX століття. Росія не зупиниться на Україні. Якщо постійному члену Ради Безпеки ООН вдасться порушити буквально всі правила, інші учасники будуть надихатися і слідувати цьому прикладу. Зараз Росія намагається довести, що Організація Об’єднаних Націй слабка, нерішуча і не в змозі захистити свої основні принципи, що на неї правила не поширюються", – наголосив міністр.

Дмитро Кулеба певен, що Росія відводить ООН роль Ліги націй.

"Ми повинні відмовити Росії в тому, чого вона хоче. Я закінчив університет за спеціальністю міжнародного права і твердо вірю в багатосторонню дипломатію. Після багатьох років дипломатичної роботи я все ще вірю в ці дві речі: в те, що правила здатні зупинити агресію, та в силу наших колективних і твердих дій. Якщо Організація Об’єднаних Націй просто зараз ухвалить правильні рішення, щоб стати сильним і проактивним гравцем, який не боїться рішучих дій і використання всіх своїх сил і повноважень, я впевнений, що Росія зупиниться", – заакцентував очільник МЗС України.

"Росія демонструє ознаки готовності до подальшої ескалації своєї агресії проти України, і ми маємо обмежений час, щоб її зупинити та стримати. Кожна година бездіяльності зараз є загрозою життю українців, не лише військових, а й цивільних, зокрема жінок і дітей. Це зростаюча загроза нашій колективній глобальній безпеці та нашій свободі. Україна очікує від міжнародного співтовариства рішучих, негайних і пропорційних загрозі дій", – заявив Кулеба.

Дмитро Кулеба та Антоніу Гутерріш

Голова української дипломатії певен, що ООН має продемонструвати своє лідерство. Не лише засудження, а йонкретні дії, спрямовані на те, щоб зупинити російську воєнну машину – "не вступаючи в кривавий конфлікт, котрий призведе до багатотисячних жертв, спустошення та страждань". "Я цього не хочу, цього не хоче Україна. Світу це не потрібно. Нам потрібна ваша допомога просто зараз, щоб зупинити Росію від втілення агресивних намірів", – наголосив міністр.

Дмитро Кулеба розповів колегам, що російська пропагандистська машина "працює повним ходом" і "відчайдушно намагається створити приводи для подальшої агресії". "Ми рішуче відкидаємо всі інсинуації Росії про будь-які нібито українські наступальні військові дії на Донбасі", – запевнив міністр.

Міністр закордонних справ нагадав, що Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку, коли в 1994 році провела денуклеаризація, відмовившись від третього за величиною ядерного арсеналу в світі.

"Ми не плануємо повертати собі ядерну зброю. У відповідь, сьогодні ми очікуємо, що світ пропорційним чином і рішучістю дій гарантуватиме нашу безпеку перед загрозою історичного масштабу. Світ заборгував Україні безпеку", – заявив Кулеба.

Очільник МЗС нагадав, що кілька ркоів тому Україна кілька років тому запропонувала розгорнути в Україні операцію ООН з підтримання миру. Але досі Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити необхідного рішення.

"Ми закликаємо країни-члени використати всі доступні засоби для захисту України та стримування Росії. Будь-які дії, які ви здатні зробити, цінуються... Ми очікуємо, що міжнародна спільнота зробить усе можливе, щоб загасити пожежу в центрі Європи, яка може ось-ось спалахнути", – заявив Кулеба.

"Відсутність належної реакції чи нейтральна позиція лише сприятиме подальшій ескалації та стражданням. І, як мені не шкода про це говорити, це не обмежиться кордонами України. Навпаки, активна дипломатія, жорсткі політичні меседжі, жорсткі економічні санкції та зміцнення України все ще можуть змусити Москву відмовитися від агресивних намірів. Швидкі та рішучі дії Організації Об’єднаних Націй можуть повернути організації її провідну роль в цей історичний – і темний – час", – наголосив голова МЗС.

При тім Кулеба запевнив, що українці готові "до всіх можливих сценаріїв" і готові захистити нашу землю і наш народ у разі подальших наступів Росії. "Україна без вагань реалізує своє невід'ємне право на самооборону, як зазначено у статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, у відповідь на збройні напади Російської Федерації", – повідомив міністр.

"У ці дні ми маємо імовірно останнє вікно можливості зробити те, чого Росія не очікує від ООН та її держав-членів – продемонструвати безпрецедентну здатність і готовність діяти, щоб зупинити агресію", – резюмував Кулеба.