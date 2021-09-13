На Ходорівщині знімали документальну стрічку про Кшиштофа Зануссі за участі режисера.

Польський режисер Кшиштоф Зануссі перебуває на Львівщині: у Ходорові відбувся показ його фільму «Ефір», і глядачі мимовільно стали учасниками зйомок документальної стрічки про всесвітньо відомого митця. Про це повідомив ходорівчанин Михайло Мацько, який брав участь у підготовці проведення кінопоказу.

На Львівщину Кшиштоф Зануссі прибув 10 вересня для участі у зйомках документальної стрічки про нього біля Свірзького замку та на околицях Ходорова. Режисером фільму «Культурний код Кшиштофа Зануссі» є Владислав Робський. Проєкт розповідатиме про те, як режисер із Польщі, що має італійське походження і є нащадком тих самих Зануссі, які виробляють побутову техніку, став всесвітньо відомим і що він зробив для України й українського кіно. Раніше зйомки вже відбувалися у Варшаві, Римі та Ватикані.

У суботу, 11 вересня, режисер із актором Остапом Вакулюком, з яким він познайомився під час Євромайдану та запросив до співпраці, приїхали на возі до ходорівського Палацу культури для спільного перегляду його кінострічки «Ефір», у якій Остап виконує роль позитивного героя, Тараса.

Їх зустріли гучними аплодисментами. Вступні слова зі сцени виголосила телеведуча Леся Вакулюк, сестра актора Остапа Вакулюка. Також до залу звернувся сам Зануссі.

«Також до залу звернувся сам маестро Кшиштоф Зануссі, як приємно слухати коли людина такого рівня говорить так відкрито, так щиро і просто, це справді вражає!!! Настав час перегляду фільму, і з перших хвилин і до завершення моя вся увага прикута до нього. Це не типове кіно, тут є глибокий філософський зміст, думаю що варто його подивитися ще раз, – розповів ходорівчанин. – Після фільму знову в залі овації, на сцені Кшиштоф Зануссі та наш земляк Остап Вакулюк. Слова подяки та захоплення звучать від заступника голови Ходорівської ОТГ з гуманітарних питань Ольги Мельник, весь зал промовляє спільну молитву з Andrzej Mihulka. Настав час спілкування, із залу глядачі ставлять цікаві запитання, а зі сцени лунають достойні відповіді, відчувається така особлива атмосфера. Остап зізнається, що також хвилюється більше, ніж очікував, і кінопоказ в Римі був менш емоційно напруженим».

Присутні у залі не лише насолодилися переглядом стрічки спільно з легендарним кінорежисером, а й мимоволі самі стали учасниками зйомок стрічки про Кшиштофа Зануссі, які відбулися під час показу.

Зйомки фільму «Культурний код Кшиштофа Зануссі» відбуваються за підтримки Українського культурного фонду. Загалом вони триватимуть до кінця жовтня. Очікується, що двосерійний фільм транслюватимуть на регіональних телеканалах наприкінці 2021-го – на початку 2022 року. Згодом його покажуть у Польщі.

Фото facebook.com/boymikhel, facebook.com/ostap.vakuliuk, suspilne.media