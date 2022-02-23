У російському Генконсульстві у Львові спалюють документи.

Про можливу пожежу на території Генерального консульства Російської Федерації у Львові сьогодні зранку, 23 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук громадський активіст Ігор Зінкевич. 

 

"23.02.2022 о 08:30. Попередня інформація – пожежа в консульстві РФ у Львові", – написав він та опублікував кілька світлин, на яких авто ДСНС та поліції.

 

 

"Люди викликали рятувальників, бо побачили вогонь. Коли ми приїхали, то представники консульства повідомили, що вони проводять роботи зі спалювання чогось. Пожежі немає", – повідомили згодом у ДСНС Львівщини.

 

Пожежників на територію не пустили. Як зазначають у коментарях у соцмережах самі львів'яни, котрі живуть поруч, на території російського генконсульства у Львові щось спалюють цілу ніч на 23 лютого 2022 року. За їхніми словами, багато годин на території дипломатичної установи можна побачити дим. 

 

Про те, що документи спалюють на території російського Генконсульства в Одесі, вчора повідомляли також тамтешні медіа. 

 

Світлини Ігоря Зінкевича.

23.02.2022

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