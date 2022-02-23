Зеленський запропонував сформувати "оборонну коаліцію" у ВР.

Президент України Володимир Зеленський у четвер увечері зустрівся в ОП із представниками депутатських фракцій і груп Верховної Ради.

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента.

Учасники обговорили розвиток ситуації на державних кордонах України, а також шляхи реагування на ризики, які виникли у зв’язку з визнанням Росією терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Керівник держави виступив з ініціативою формування "оборонної коаліції" у парламенті та наголосив на важливості її створення саме в цей час.

Зеленський закликав представників парламентських фракцій забезпечити оперативне ухвалення Верховною Радою рішень, пов’язаних зі зміцненням обороноздатності нашої держави. Зокрема, це стосується внесення змін до держбюджету щодо збільшення видатків на фінансування сектору національної безпеки й оборони.

"Маємо усвідомлювати, що подібні рішення вимагають оперативної реакції депутатського корпусу. Тому прошу керівників фракцій зосередити увагу на тому, щоб Верховна Рада якомога швидше ухвалювала рішення, що зміцнюватимуть наш оборонний сектор. І саме це можна вирішити у межах "оборонної коаліції", коли всі працюватимуть максимально оперативно і злагоджено", – сказав Президент.

Згідно з інформацією від Банкової, на зустрічі були присутні: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, голова Служби безпеки Іван Баканов, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, представники органів національної безпеки і оборони та економічного блоку.

Учасники зустрічі обговорили можливі формати посередництва країн-партнерів нашої держави у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

"Зустріч відбулася в конструктивній, предметній та довірчій атмосфері. Представники парламентських фракцій підтримали ініціативи щодо посилення обороноздатності та зовнішньої підтримки нашої країни, які запропонував Президент. Народні депутати також висловили свої пропозиції щодо актуальних питань порядку денного", - переповіли на Банковій.

У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський сказав, що "зараз усім українським політикам час бути державними діячами, відкинути свої амбіції заради нашої держави".

"Всі розуміють, що сьогодні у парламенті нам потрібна "оборонна коаліція", єдність, швидкі і важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики і партії одного кольору - синьо-жовтого", - заявив Президент.