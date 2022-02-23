"Якщо промовчимо, то зникнемо": Президент підписав указ про мобілізацію резервістів.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про мобілізацію резервістів.

Про це він повідомив у своєму зверненні до українців, поширеному у вівторок увечері.

"Мною підписано указ про призов резервістів в особливий період. Я підкреслюю, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці", - поінформував Зеленський.

При цім він додав: наразі немає потреби в загальній мобілізації. "Нам потрібно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування", - пояснив він.

Президент заявив, що сприймає рішення російського парламенту про використання військ закородном саме як передумову вступу армії РФ на територію України.

"Учора Росія визнала незалежність квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні ратифікувала так звані "угоди" та надала дозвіл президенту Росії на використання збройних сил за кордоном, тобто на Донбасі, на території України. На зміну "их там нет" прийшло "мы все-таки тут", ухвалене на найвищому політичному рівні одноголосно", - зазначив керівник держави.

Зеленський додав: це рішення дає чітку відповідь на питання, хто дійсно хоче миру на землі, а хто - переділу земель.

Президент також констатував, що Росія в односторонньому порядку вийшла з "мінських домовленостей" - "тих самих, що, за її словами, не мали жодної альтернативи".

Володимир Зеленський повідомив, що Україна провадить перемовини із партнерами про надання підтримки, готова провадити переговори про мир із Росією у будь-яких форматах. Керівник держави закликав українських політиків і бізнесменів до єдності. Він пообіцяв преференції для національного виробника і анонсував програми "економічного патріотизму".

"Патріот - це той, хто бореться з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що український народ - мирна нація.

"Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо. Нас чекає щоденна важка робота, і ми до неї готові. Впевненість в собі, впевненість в країні, впевненість у перемозі. Не ридать, а здобувать! Слава Україні" , - завершив Зеленський.