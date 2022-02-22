Велика Британія запроваджує антиросійські санкції.

Німеччина заморожує введення в експлуатацію «Північного потоку-2».

 

 

Велика Британія запровадила перший пакет антиросійських санкцій у відповідь на визнання Кремлем самопроголошених «ЛНР» і «ДНР». Це санкції проти п'яти російських банків та трьох фізичних осіб. Про це заявив, виступаючи у вівторок, 22 лютого, в парламенті прем'єр-міністр Об’єднаного Королівства Борис Джонсон.

 

«Ми запроваджуємо санкції проти трьох дуже впливових людей – Геннадія Тимченка, Бориса та Ігоря Ротенбергів. Будь-які активи, які у них є у Великій Британії, будуть заморожені, їм буде заборонено в'їзд сюди, і ми заборонимо всім британським компаніям та особам вести з ними справи», – процитувало Джонсона видання Daily Mail.

 

Джонсон заявив, що під британські рестрикції підпадуть такі банки: «Россия», «Промсвязьбанк», Акціонерне товариство комерційний банк «Индустриальный сберегательный банк», «Генбанк» і «Черноморский банк развития».

 

«Це лише перша порція, перша перепона, яку ми вводимо. І у нас готові додаткові санкції, які можуть бути застосовані разом зі США та ЄУ, якщо ситуація далі погіршуватиметься», – запевнив Джонсон.

 

Лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер (Keir Starmer), який виступав після прем'єра, повністю підтримав запровадження санкцій. «Росію має бути виключено з фінансових механізмів, таких як SWIFT, і ми маємо заборонити торгувати російським суверенним боргом», – сказав він.

 

Тим часом Німеччина оголосила про намір у відповідь на дії Кремля заморозити введення в експлуатацію газогону «Північний потік-2». Про це у вівторок, 22 лютого, повідомив на пресконференції у Берліні канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він зазначив, що попросив Міністерство з питань економіки та захисту клімату відкликати чинний звіт щодо аналізу надійності постачання, який готувався Федеральним агентством мереж (Bundesnetzagentur) у Бонні.

 

«На цьому етапі важливо – крім первісних санкцій (проти Росії, – Z) – запобігти подальшій ескалації і тим самим ще одній катастрофі. На це спрямовані всі наші дипломатичні зусилля. У Раді Безпеки ООН вчора вночі ми та інші держави вже дали зрозуміти, що дії Росії не мають ні найменшої підтримки у світі», – зазначив Шольц.

22.02.2022

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