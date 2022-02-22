Зеленський: Воєнний стан запровадять у випадку масштабного вторгнення.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія своїм рішенням визнати юрисдикцію рухів "ДНР" та "ЛНР" над окупованими районами Донецької і Луганської областей створює юридичне підґрунтя для подальшої збройної агресії. Водночас Зеленський не вірить у те, що повномасштабна війна між Україною і Росією можлива.

 

 

Про це Зеленський сказав на спільній із президентом Естонії Аларом Карісом прес-конференції в Києві, повідомляє "Укрінформ".

 

"Це новий акт агресії проти України, який потребує негайної рішучої реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародного співтовариства. Вважаю, що цим рішенням Російська Федерація створює юридичне підґрунтя для подальшої збройної агресії проти держави Україна, при цьому порушуючи всі можливі дво- та багатосторонні зобов'язання, Резолюцію Ради безпеки ООН щодо України від 17 лютого 2015 року", – сказав Зеленський.

 

З його слів, російська ескалація щодо нашої країни є безпрецедентним викликом не лише для України, а й для Європи та світу у цілому. "Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє європейської безпеки, частиною якої є Україна", – наголосив Президент.

 

Відповідаючи на питання про запровадження воєнного стану, Володимир Зеленський сказав: "Дуже просто. Це питання для нас зрозуміле. Ми віримо, що війни не буде потужної проти України. І не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде – буде запроваджений воєнний стан".

 

Президент також сказав, що Україна не вестиме перемовин з ватажками так званих “Л/ДНР”. “Ми з ними не спілкуємося. Ми не розуміємо, хто це”, – сказав Зеленський.

 

Керівник держави наголосив, що світ не може допустити повторення помилок, котрі були допущені у Грузії 2008 року.

 

"Ми поділяємо спільне бачення, що російська ескалація навколо України є безпрецедентним викликом не тільки для України, для Європи та світу в цілому. Але в Україні сьогодні вирішується майбутнє європейської безпеки, частиною якої є Україна. Європа і світ не можуть допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії 2008 році. Ми погодились з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку Північного потоку-2", – заявив Зеленський.

 

Президент зазначив, що Україна потребує посиленої підтримки партнерів для своєї обороноздатності та економічної підтримки. І то швидко.

 

"Росія визнала "Л/ДНР", як вона це зробила? Дуже швидко! Реакція повинна бути такою ж швидкою. Учора я розмовляв увечері з паном Макроном, паном Шольцом, паном Джонсоном, паном Дудою, паном Байденом. Усі вони, я вважаю, сьогодні мають показати дуже швидку відповідь, швидку підтримку, швидку допомогу. На сьогодні це найпотужніша санкційна допомога", – сказав Зеленський.

 

Він запевнив, що Україна вдячна будь-якій допомозі, у тому числі дипломатичній і озброєнням.

 

"Але санкційна політика – це потужна політика, яка дійсно буде впливати на подальшу імовірну ескалацію з боку Російської Федерації. Не чекати, коли вона буде, тому що вже перші кроки цієї агресії зроблені", – додав керівник держави.

 

22.02.2022

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