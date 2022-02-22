Генконсульства РФ у Львові, Одесі та Харкові не приймають громадян.

На сайтах генеральних консульств Російської Федерації у Львові, Одесі та Харкові з'явилися повідомлення про те, що тимчасово дипломатичні установи громадян не приймають. Зазначається, що запис на прийом призупинили через "складну епідеміологічну ситуацію, а також через тимчасову оптимізацію штату".

Водночас, готові документи (паспорти, довідки про припинення громадянства та відсутності судимості) можна отримати кожного понеділка у часі, зазначеному на сайті відомства. Щодо нагальних справ рекоментують звертатися до посольства у Києві.

Коли відновлять роботу, Генконсульства РФ не повідомляють.

Нагадаємо, нещодавно у Львові громадські організації вимагали виселити Генконсульство РФ із приміщення та території по вулиці Костя Левицького, 95. Дипломатична установа, кажуть активісти, незаконно займає і, фактично, окупувала земельну ділянку, яка є в комунальній власністі Львова.