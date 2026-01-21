Трамп вимагає від європейців негайних перемовин щодо Ґренландії.

Водночас, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, він пообіцяв не захоплювати арктичний острів силою.

 

 

У конфлікті навколо Ґренландії американський президент Дональд Трамп вимагає проведення «негайних перемовин» про передачу Сполученим Штатам арктичного острова, який є автономною територією Данії. По це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. «Ґренландія розташована у стратегічно важливому регіоні і не захищена», – заявив Трамп у середу, 21 січня, у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.

 

За його словами, тільки США здатні гарантувати безпеку арктичного острова. Американський лідер додав, що відчуває величезну повагу до народів Ґренландії та Данії. «США врятували Данію у Другій світовій війні, а тепер королівство демонструє невдячність», – поскаржився голова Білого дому на Давоському форумі. За його словами, США вже створили бази на цьому острові і «зробили це виключно для Данії».

 

«Ми – більша держава, набагато могутніша, ніж люди собі уявляють. Думаю, вони зрозуміли це два тижні тому у Венесуелі», – зазначив Трамп, нагадавши про захоплення американськими військовиками диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро і доставку його до США.

 

«Перехід Ґренландії до США зміцнить безпеку НАТО і не становитиме загрози для Альянсу», – зазначив Трамп. При цьому він наголосив, що не йдеться про видобуток сировини, зокрема рідкісноземельних металів, які залягають на глибині сотень метрів під льодом.

 

Водночас Трамп запевнив, що «не застосовуватиме сили» для здійснення своїх вимог. «Люди думали, що я застосую силу. Мені не потрібно застосовувати силу, я не хочу застосовувати силу, я не застосовуватиму силу. Все, чого хочуть Сполучені Штати, це місце під назвою Ґренландія», – заявив Трамп, додавши, що США потребують цього острова для залагодження своєї національної безпеки.

 

Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на Давоському форумі напередодні, запевнив, що Європа не піддасться залякуванню з боку США, «не прийматиме пасивно закон сильнішого», оскільки така поведінка призведе до її «васалізації». «Це зрушення у бік світу без правил, де міжнародне право зневажається, де, здається, має значення лише закон сильнішого, а імперські амбіції знову виходять на перший план», – застеріг президент Франції.

 

21.01.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ukrainian Live Classic: життя української музики
Проєкт Львівського органного залу Ukrainian Live Classic оголошує про нову амбітну мету в 2026 році – публікацію у мобільному застосунку та онлайн платформі 10 нових симфоній сучасних українських композиторів.
20.01.26 | | Штука
Спроба автопортрету
Кость Присяжний
З додатком бібліографії основних творчих праць Кості Присяжного та його замальовок.
18.01.26 | | Минуле
Колажування як у-відсутнення
Соломія Ткачук
«Shum art gallery» запрошує відвідати експозицію, присвячену колажному та аплікаційному мистецтву. Серед представленого – твори Звіринського, подружжів Сельських та Лободів, Остафійчука, Парути, Романишина та інших.
18.01.26 | | Штука
Чужа медаль
Віталій Портников
Людина, яка шукає орденів і медалей, програє політику, зацикленому на посиленні власних можливостей: втрачається відчуття реальності.
18.01.26 | | Дискурси
Пам’яті Зенка Горбача (06.02.1960–18.01.2021)
Оксана Бойко
Архітектора-реставратора в Інституті Укрзахідпроектреставрація. Зенко був інтелектуалом, вмів жартувати і мав прекрасний голос. А що ще потрібно товариству...
18.01.26 | | Минуле
Мистецька програма у Львові
Jam Factory Art Center запрошує до участі в програмі мисткинь і митців зі сфери перформансу, драматургії, театру, візуального мистецтва, музики, танцю, які зацікавлені у тривалій співпраці з колегами у форматі перформативного колективу.
17.01.26 | | Штука
Магічний фемінізм як світобачення
Ніна Мурашкіна
Моє мислення влаштоване так, що я бачу світ крізь призму сюрреалістичного еротизму, де існують дивні антропоморфні створіння, жінки, які сидять верхи на тваринах і чоловіках, фантастичні квіти, що літають у просторі.
16.01.26 | | Штука
Гвинтівка гауптмана Ернста Юнґера
Сергій ГЕРМАН
Підписувати документи, в яких йшлося про денацифікацію, Юнґер відмовився, позаяк в націонал-соціалістичній партії ніколи не перебував...
16.01.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.