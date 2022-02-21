Макрон домовився про саміт Байдена і Путіна – «якщо не буде вторгнення в Україну».

 

Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонних переговорів запропонував президентам США та Росії провести саміт стосовно України. Обидві сторони "в принципі" погодилися на зустріч, повідомила прес-служба Єлисейського палацу.

 

 

В офіційній заяві канцелярії президента Франції, зробленій після телефонних розмов Еммануеля Макрона з Путіним та Байденом, йдеться про готовність президентів США та Росії провести зустріч. Проте зустріч відбудеться лише "якщо Росія не вторгнеться в Україну". Макрон запропонував провести саміт між Байденом і Путіним, а потім – з іншими зацікавленими сторонами для обговорення безпеки та стратегічної стабільності в Європі.

 

Вчора після розмови з Путіним президент Франції поговорив з Байденом, а тоді знову зателефонував Путіну, і після цього з'явилось повідомлення про саміт.

 

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі підтвердила наявність попередньої домовленості: "Ми завжди готові до дипломатії. Ми також готові до невідкладної та жорсткої відповіді, якщо Росія натомість вибере війну. В даний момент, судячи з усього, Росія продовжує підготовку до повномасштабної атаки на Україну, яка може статися дуже скоро”. З Кремля коментарів поки що не було.

 

Аґенда можливої ​​зустрічі має бути підготовлена держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Росії Серґєєм Лавровим на їхній попередньо запланованій зустрічі у четвер, йдеться у заяві канцелярії президента Франції. У Білому домі підтвердили, що Байден погодився провести саміт із Путіним саме після зустрічі Блінкена з Лавровим, "знову ж таки, якщо не відбудеться вторгнення", – додала представник речниця Джен Псакі.

 

 

 

21.02.2022

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