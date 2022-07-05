Країни НАТО підписали протоколи про прийняття Фінляндії та Швеції.

Залишилося тільки ратифікувати це рішення у парламентах країн-членів Альянсу.

Амбасадори 30 країн-членів НАТО у вівторок, п’ятого липня, підписали в Брюсселі протоколи про приєднання до Альянсу Фінляндії та Швеції. Про це повідомив телеканал ZDF. У результаті обидві країни тепер можуть брати участь у всіх засіданнях Північноатлантичного альянсу, але поки що не мають права голосу.

«Обидві країни офіційно підтвердили своє бажання та здатність виконувати політичні, юридичні та військові зобов'язання, передбачені членством у НАТО. Це історичний день для Фінляндії, для Швеції, для НАТО і для євроатлантичної безпеки. З 32-ма країнами за столом ми станемо ще сильнішими, а наші громадяни почуються ще безпечнішими в той час, коли ми долаємо найбільшу кризу безпеки за останні десятиліття», – заявив після підписання генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Тепер рішення про прийняття Фінляндії та Швеції до НАТО мають схвалити уряди та ратифікувати парламенти всіх 30 країн-членів Північноатлантичного Альянсу. За оцінками експертів, цей процес може затягнутися на шість-вісім місяців.

Нагадаємо, що на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, Швеція та Фінляндія вирішили відмовитися від традиційного для цих країн нейтралітету і подали заявки на вступ до НАТО. Процедуру прийняття двох країн до НАТО було запущено на саміті Альянсу наприкінці червня, після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан зняв заперечення проти членства Швеції та Фінляндії.