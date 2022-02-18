Опубліковано унікальне відео української хокейної команди «Лев» 1947 року.

В онлайн-доступі з’явилося унікальне відео 1947 року. У ньому йдеться про українську хокейну команду “Лев”, а самі кадри, відзняті у таборі переміщених осіб у німецькому Міттенвальді. Опубліковане відео є частиною фільму українського діаспорного режисера Богдана Солука "У таборах втікачів у Німеччині", який вийшов 1949 року.

Уривок відео про українську хокейну команду “Лев” опублікувала у відкритому доступі ініціатива “Архіви діаспори” до завершення хокейного турніру в межах зимових Олімпійських ігор — 2022.

Українську хокейну команду “Лев” створили з ініціативи Омеляна Бучацького. Він був гравцем львівської “України”, яка 1942 року виграла два міжнародні хокейні турніри.

Хокеїсти команди "Лев" (Міттенвальд) Ю.Дицьо (ліворуч) і Омелян Бучацький, 1945 рік.

Добре зіграним у Львові складом команда “Лев” спочатку громила суперників з інших таборів, а потім і німецькі професійні команди. З іноземними командами “леви” зіграли вісім матчів. Як згадує учасник тих подій Олег Лисяк, “ми хотіли творити історію українського хокею!”

Суперниками українців у Міттенвальді стала збірна американських військових “Red Wings”, матч організовував особисто Бучацький.

“Телеграми йшли до наших гравців з інших міст, — згадував Омелян, — вболівальники нашої команди, тобто цілий Міттенвальд, перестали говорити про від’їзд до Америки, а тільки й мріяли про перемогу”.

Важко оцінювати рівень гри американських військових, які вийшли того дня на лід мюнхенського стадіону проти українців. Втім, розмірами та якістю екіпірування команда “Red Wings” однозначно переважала хокеїстів “Лева”.

“Американці, величезні під два метри зросту, твердо запанцеровані, жували свої гумки і посміхалися. І їх посмішки дещо нас нервували, але ми повторювали собі: "Почекайте, “крилаті”, зараз ми вам ті крила підріжемо"”, — згадував Бучацький.

Хокейна команда "Лев" (Міттенвальд) на стадіоні в Мюнхені перед грою з американською командою "Ред Вінґз".

Того дня українська команда у складі Калитяка, Лисяка, Бучацького, Марковського, Світенка, Цимбалістого, Диця та воротаря Шкляра розгромила “Red Wings” з рахунком 10:1.

Після 1949-го команда “Лев” поступово припинила брати участь у змаганнях. Спорт у таборах Ді-Пі почав занепадати, українські спортсмени емігрували до США, Канади, Франції, а Омелян Бучацький — до Австралії.

Спорт у таборах переміщених осіб не лише гуртував людей, а й давав змогу вижити. Це була нагода ідентифікувати себе за національною ознакою на міжнародних змаганнях, не маючи своєї власної держави.

Підсумовуючи спортивне життя в таборах Ді-Пі, Омелян Бучацький казав: "…Ми тут на еміґрації відбули ряд так званих історичних зустрічей в українському спорті. З турками, іспанцями, балтійцями у копаному м’ячі, з тими самими балтійцями у спортових грах і, врешті-решт, із "дітьми вуйка Сема", тобто американцями, в гокеї та відбиванці".