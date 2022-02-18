США запевняють, що Росія планує створити привід для вторгнення в Україну.

На Раді безпеки ООН визнали, що нині ситуація навколо України найнапруженіша з 2014 року.

 

                                     Ентоні Блінкен

 

На екстреній сесії Ради безпеки ООН, яка відбулася у четвер, 17 лютого, було визнано, що створена Росією криза навколо України досягла максимальної точки з часу анексії Криму вісім років тому. «Напруженість навколо України зараз вища, ніж будь-якої іншої миті з 2014 року», – заявила заступниця генерального секретаря організації Розмарі Дікарло (Rosemary DiCarlo).

 

Вона зазначила, що «всі проблеми можуть і повинні регулюватися засобами дипломатії». «Ми підтримуємо будь-які такі зусилля, у тому числі через представництва генерального секретаря ООН», – заявила пані Дікарло.

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на засіданні РБ ООН, заявив, що, за інформацією США, російські війська все ще «готуються розпочати атаку на Україну найближчими днями». Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. При цьому Блінкен звинуватив Росію в тому, що вона «планує створити привід для вторгнення», використавши для цього «фальшиву чи навіть справжню атаку зі застосуванням хімічної зброї». «Росія може описати цю подію як етнічну чистку або геноцид», – наголосив глава американського зовнішньополітичного відомства.

 

Він закликав російський уряд оголосити «без будь-яких двозначностей чи застережень, що Росія не вторгатиметься в Україну». «Заявіть про це чітко і ясно всьому світу, а потім продемонструйте це, відправивши свої війська, свої танки та літаки назад до казарм та ангарів, а своїх дипломатів за стіл перемовин», – вимагав Блінкен від представників Росії. За його словами, він надіслав міністру закордонних справ РФ Сергієві Лаврову листа з пропозицією зустрітися в Європі наступного тижня.

18.02.2022

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