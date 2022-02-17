Розвідка Британії показала схему можливого нападу РФ. Байден жде атаки у "наступні дні".

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало дані розвідки про ймовірні напрямки російського вторгнення.

Королівське оборонне відомство оприлюднило цю схему на своїй сторінці у twitter.

"Росія зберігає значну мілітарну присуnність, котра дозволяє здійснити вторгнення без додаткових застережень. Нижче продемонстровано вірогідні напрямки вторгнення президента Путіна. Він усе ще може вибрати шлях запобігання конфлікту і збереження миру", – прокоментували у Міноборони Великої Британії.

На схемі видно, що Росія хотіла би здійснити одночасну атаку із кількох напрямків: із півночі, з Білорусі – через Київську і Чернігівську області (в тому числі ниткою через понтонний міст, зведений у зоні відчуження) та з Росії, через Сумську область, – на Київ; зі сходу – через Харківщину, Луганщину і Донеччину – на Харків і Дніпро; офензива може прорватися до міста Дніпро через приазовський сухопутний коридор, і з'єднається із колоною з півдня, з Криму. Вірогідні відгалудження – прохід до Одеси і до Вінниці через Кропивницький.

Президент Сполучерих Штатів Америки Джо Байден заявив у четвер, що ризик вторгнення в Україну є "дуже високим".

"У нас є причини вважати, що росіяни задіяні у операціях під «чужим прапором», щоб отримати виправдання для наступу. Ми бачимо всі ознаки того, що вони готові йти на Україну, атакувати Україну”, – сказав Байден, згідно з повідомленням "Голосу Америки".

Байден додав щодо потенційного вторгнення в Україні: “Моє відчуття, що це може трапитись у наступні кілька днів”.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Раді безпеки ООН заявив, що російські війська продовжують оперізувати український кордон і не почали відходити.

"Наша інформація чітко вказує, що ці сили, включно із сухопутними військами, літаками, кораблями, готуються розпочати напад на Україну у найближчі дні", – сказав голова американської дипломатії.

Блінкен вважає, що Росія спробує створити привід для атаки, після чого влада може провести "театралізовані" зібрання щодо "так званої кризи" та оприлюднити заяви про необхідність відповіді. Після цього, заявив Блінкен, "заплановано початок нападу".

"Російські ракети та бомби впадуть на Україну, буде глушитись зв'язок, кібератаки відключать ключові українські інституції. Після цього російські танки та солдати вирушать до ключових цілей, які вже визначено у детальних планах. Ми вважаємо, що ці цілі включають столицю України, Київ, місто із населенням у 2,8 мільйона людей. Звичайні напади не вичерпують те, що Росія планує застосувати проти народу України. Ми маємо інформацію, яка вказує, що Росія націлиться на конкретні групи українців. Ми попереджаємо уряд України про все, що наближається. І тут сьогодні ми деталізуємо це, сподіваючись, що поділившись зі світом тим, що нам відомо, ми можемо вплинути на Росію, щоб вона зійшла зі шляху війни та обрала інший шлях поки ще є час", – заявив Блінкен.

Державний секретар США відзначив, що у минулому бували випадки, коли дані розвідки не підтверджувались, але наголосив, що його виступ у Радбезі має мету "не почати війну, а зупинити її".