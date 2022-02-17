У Києві третю добу поспіль понад чотири тисячі захворювань на ковід.

 

Минулої доби в Україні виявили 33 330 нових випадків коронавірусної хвороби. 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків ковіду виявили в Києві (4261), у Дніпропетровській (2489), Одеській (1970), Хмельницькій (1817), Харківській (1781), Донецькій (1707) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3284 особи.

 

За день зафіксували 259 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Згідно з офіційним обліком, одужав 27 441 пацієнт.

 

 

Динаміка летальних впадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні виявили 4 637 260 захворювань.

 

Померло 103 824 людини.

 

17.02.2022

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