У Києві третю добу поспіль понад чотири тисячі захворювань на ковід.

Минулої доби в Україні виявили 33 330 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість випадків ковіду виявили в Києві (4261), у Дніпропетровській (2489), Одеській (1970), Хмельницькій (1817), Харківській (1781), Донецькій (1707) областях.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3284 особи.
За день зафіксували 259 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Згідно з офіційним обліком, одужав 27 441 пацієнт.
Динаміка летальних впадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні виявили 4 637 260 захворювань.
Померло 103 824 людини.
17.02.2022