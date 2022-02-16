Мінськ запевнив, що в Білорусі після навчань не залишиться жодного військовика Росії.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей назвав російсько-білоруські маневри «відповіддю на мілітаризацію країн Європи».

 

 

Після закінчення спільних російсько-білоруських навчань «Союзна рішучість-2022» Білорусь покинуть усі російські солдати та бойова техніка, запевняє офіційний Мінськ. «Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки не залишиться після цього», – пообіцяв на пресконференції у середу, 16 лютого, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

 

Він нагадав, що раніше про повне виведення військ РФ з території Білорусі після маневрів заявляли диктатор Білорусі Олександр Лукашенко та Міністерство оборони країни. Шеф білоруської дипломатії також наголосив, що російсько-білоруські навчання не порушили жодної міжнародної угоди чи документа. Про це повідомило державне білоруське інформаційне агентство БЕЛТА.

 

Володимир Макей звернув увагу журналістів на те, що Білорусь та Росія цілком обґрунтовано проводять спільні навчання, оскільки, за його словами, вони є «відповіддю на мілітаризацію країн Європи». Зокрема міністр поскаржився на «активність», яку «виявляють підрозділи НАТО» в сусідніх із Білоруссю країнах.

 

«Те, що відбувається на території Білорусі, це цілком обґрунтовано. Ми бачимо, яку активність виявляє НАТО на наших західних кордонах, зокрема й в Україні. Це відповідь на ті дії, які роблять наші західні партнери», – заявив глава білоруського МЗС.

 

Нагадаємо, що з 10 до 20 лютого у Білорусі проходять спільні з Росією навчання «Союзна рішучість-2022». У НАТО висловили побоювання, що вони можуть бути прикриттям для нападу Росії на Україну. Лукашенко ж заявив, що ці маневри є «справою лише Росії та Білорусі». Він відкинув можливість війни з Україною.

16.02.2022

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