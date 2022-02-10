Розпочалися білорусько-російські військові навчання «Союзна рішучість – 2022».

Масштабне перекидання до Білорусі російських військ та техніки під прикриттям навчань викликало занепокоєння України та країн Заходу.

У Білорусі в четвер, 10 лютого, розпочалися спільні з Росією військові навчання «Союзна рішучість – 2022». Про це повідомив білоруський інформаційний портал «Новы Час». Вони триватимуть до 20 лютого.

Під час десятиденних маневрів збройні сили двох країн відпрацюють завдання щодо відбиття гіпотетичної аґресії країн Заходу та України проти Білорусі та Росії, а також щодо протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави, повідомило Міністерство оборони Росії.

Проведення навчань було схвалене керівництвами обох країн ще в грудні минулого року. Російське військове відомство так окреслює сценарій навчань: військовики посилять охорону державного кордону, запобігатимуть проникненню збройних формувань бойовиків, перекриють канали постачання зброї та боєприпасів. Їм також потрібно буде знайти та знищити незаконні формування та диверсійно-розвідувальні групи умовного противника.

Кількість військовослужбовців та одиниць техніки, що беруть участь у навчанні, не називалася. Відомо, що Росія відправила до Білорусі дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400, ракетний «арматний дивізіон «Панцир-С", багатоцільові винищувачі Су-35С та штурмовики Су-25СМ.

Зазначається, що навчання пройдуть на білоруських полігонах Доманівський, Гожський, Обуз-Лєсновський, Брест і Осиповичі, а також «в ​​окремих районах Білорусі». Авіація працюватиме з летовищ Барановичі, Лунінець, Ліда та Мачулищі.

Масштабне перекидання до Білорусі російських військ та техніки під прикриттям навчань розпочалося ще в середині січня. Воно викликало занепокоєння країн Заходу та України. Справа в тому, що російські війська, які прибули до Білоусі, концентруються головним чином неподалік білорусько-українського кордону. Захід побоюється, що Росія нарощує угрупування на цих територіях для подальшого вторгнення в Україну.

Біля кордонів із Україною, за останніми оцінками, сконцентровано вже близько 120 тисяч російських військовиків. При цьому відстань від білоруського кордону до Києва менша, ніж від російського.

Захід закликає Москву відвести свої війська від українського кордону та погрожує безпрецедентними санкціями. Росія заявляє, що не планує вторгнення в Україну, і, своєю чергою, звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу російських кордонів.