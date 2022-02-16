В Україні виявили 31,5 тисячі випадків COVID-19 минулої доби.

 

Минулої доби в Україні виявили 31 513 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я у вівторок.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили у Києві (4378), в Одеській (2847), Дніпропетровській (1952), Харківській (1765), Донецькій (1757) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3640 осіб.

 

За день зафіксували 310 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 603 930 осіб.

 

Померло 103 565 людей.

 

16.02.2022

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