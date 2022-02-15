"ШЕВЧЕНКО REVOLUTION". Капела "Дударик" запрошує на концерт у Львові.

Шостого березня о 17:00 Національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" кличе на концерт "ШЕВЧЕНКО REVOLUTION" до Львівської філармонії. Про це повідомив дириґент, директор та художній керівник капели Дмитро Кацал.

За його словами, "ШЕВЧЕНКО REVOLUTION" – сучасний і важливий концерт до Дня народження Тараса Шевченка, на який вартує прийти усією родиною. Митці готували репертуар, який допоможе багато зрозуміти про поета і, можливо, також про нас, нинішніх.

"Змінюються покоління, але пріоритети і цінності незмінні. Ми хочемо влаштувати REVOLUTION у сприйнятті Шевченка, щоб слухачі могли відкрити у ньому свого сучасника, а для когось - і ровесника. Хочемо нагадати про Шевченка без … ґвалту і крику. Шевченка як людину, академіка, митця, поета, метеора ми представимо його ж віршами у класичних та сучасних аранжуваннях. Цього року ми ще й шокуємо публіку, представивши вкрадену українську музику і пісні, які… "москалики що уздріли, то все очухрали", - зазначив Дмитро Кацал. Він є автором ідеї концерту та аранжувань творів, які прозвучать 6 березня.

На сцені Львівської філармонії, разом із "Дудариком", виступатимуть "Rock Orchestra", фолк-діва Уляна Горбачевська, Юрій Йосифович та інші.

Квитки на концерт - уже в продажу.

Нагадаємо, цьогоріч 9 березня минає 208 років від Дня народження Тараса Шевченка.