"Дударик" запрошує на концерт "Поети п’яти століть".

23 квітня 2026 року о 19:00 у Львівській національній філармонії відбудеться концерт «Поети п’яти століть» – особливий музично-поетичний проєкт до Міжнародного дня книги. Подію презентує Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» разом із друзями.

Поезія – це музика слів, а мелодія у поєднанні з віршем – це пісенне мистецтво, яке має столітні традиції. У програмі – тексти українських поетів різних епох, які в новому звучанні постануть у фірмовому стилі «Дударика».

Серед авторів – Григорій Сковорода, Борис Грінченко, Леся Українка, Роман Купчинський, Володимир Івасюк, Грицько Чубай, Ліна Костенко, Іван Андрусяк, Андрій Панчишин та багато інших. Їхні твори – як добре знані, так і маловідомі – прозвучать у нових аранжуваннях, зберігаючи глибину й красу оригінального слова.

Як зазначають у пресслужбі капели «Дударик», особливим елементом проєкту стане поетичний текст, що розгортає ідею зустрічі слова і музики:

З Поезією на побачення… Поети

Бачать світ інакше,

Ласкавіше

І людина в віршованих всесвітах заслуговує на спасіння

Так хочеться у подібні чисті й надхненні видива вірити

І у те, що стануть вони колись реальністю А на сусідній вулиці живуть лише композитори

Всі як один вірять у обраність і особливе призначення

Та минімо наші передчасні тлумачення,

Бо із віршами ходить їх музика на побачення

У концерті візьмуть участь:

Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик»

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Солісти – Дарія Кудрик, Оксана Караїм, Юрій Йосифович, Тарас Різняк, Роман Липак, Дем’ян Севериненко, Андрій Попович, Назар Омельчук, Юрій Тенета.

DUDARYK Rock-orchestra (художній керівник – Олег Ярема, головний хормейстер – Володимир Заборовський, концертмейстер – Євген Романов)

Диригент – Дмитро Кацал