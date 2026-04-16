"Дударик" запрошує на концерт "Поети п’яти століть".

23 квітня 2026 року о 19:00 у Львівській національній філармонії відбудеться концерт «Поети п’яти століть» – особливий музично-поетичний проєкт до Міжнародного дня книги. Подію презентує Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» разом із друзями.
Поезія – це музика слів, а мелодія у поєднанні з віршем – це пісенне мистецтво, яке має столітні традиції. У програмі – тексти українських поетів різних епох, які в новому звучанні постануть у фірмовому стилі «Дударика».
Серед авторів – Григорій Сковорода, Борис Грінченко, Леся Українка, Роман Купчинський, Володимир Івасюк, Грицько Чубай, Ліна Костенко, Іван Андрусяк, Андрій Панчишин та багато інших. Їхні твори – як добре знані, так і маловідомі – прозвучать у нових аранжуваннях, зберігаючи глибину й красу оригінального слова.
Як зазначають у пресслужбі капели «Дударик», особливим елементом проєкту стане поетичний текст, що розгортає ідею зустрічі слова і музики:
З Поезією на побачення…
Поети
Бачать світ інакше,
Ласкавіше
І людина в віршованих всесвітах заслуговує на спасіння
Так хочеться у подібні чисті й надхненні видива вірити
І у те, що стануть вони колись реальністю
А на сусідній вулиці живуть лише композитори
Всі як один вірять у обраність і особливе призначення
Та минімо наші передчасні тлумачення,
Бо із віршами ходить їх музика на побачення
У концерті візьмуть участь:
Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик»
Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»
Солісти – Дарія Кудрик, Оксана Караїм, Юрій Йосифович, Тарас Різняк, Роман Липак, Дем’ян Севериненко, Андрій Попович, Назар Омельчук, Юрій Тенета.
DUDARYK Rock-orchestra (художній керівник – Олег Ярема, головний хормейстер – Володимир Заборовський, концертмейстер – Євген Романов)
Диригент – Дмитро Кацал
23 квітня / 19:00
Львівсьна національна філармонія імені М.Скорика
Квитки на подію за посиланням:
https://widget.kontramarka.ua/uk/widget510site11010/widget/event/176021
16.04.2026