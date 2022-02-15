Держдума схвалила «комуністичний» проєкт звернення про визнання «ДНР» та «ЛНР».

Документ передбачає негайне скерування його до президента РФ без попередньої консультації в МЗС і Міноборони.

Державна дума Росії на засіданні у вівторок,15 лютого, шляхом рейтингового голосування підтримала більшістю голосів проєкт звернення до президента про визнання «ДНР» та «ЛНР», підготований фракцією Комуністичної партії Російської Федерації. Про це повідомило інформаційне агентство ТАСС. Як зазначив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, ухвала «буде підписана негайно і скерована ​​главі держави».

За вказане рішення проголосував 351 депутат, 16 виступили проти, один депутат утримався. При цьому Держдума не підтримала альтернативний проєкт звернення, поданий депутатами від провладної партії «Єдина Росія».

Нагадаємо, що проєкт комуністів передбачає, що якщо Держдума схвалює їхній документ, то його негайно відправляють на розгляд президентові Володимирові Путіну. Другий проєкт постанови, запропонований депутатами від фракції «Єдина Росія», передбачає скерування документа спочатку до Міністерства закордонних справ Росії, до Міністерства оборони та інших відповідальних відомств, які мають оцінити законодавчу ініціативу.

На думку комуністів, визнання Росією незалежності «ЛНР» та «ДНР» буде «обґрунтованим та морально виправданим» і створить підстави для їхнього захисту від зовнішніх загроз.

Спікер В'ячеслав Володін, коментуючи напередодні обидва проєкти звернення до президента РФ, зазначив: «Питання винятково важливе та відповідальне. Вашінґтон нагнітає напруженість, разом із європейськими країнами постачає в Україну озброєння, Київ продовжує не дотримуватися Мінських домовленостей. Все це несе загрози та ризики для життя наших громадян та співвітчизників, які проживають у “ДНР” та “ЛНР”».

Як стверджують західні міжнародні експерти, визнання Москвою самопроголошених республік на Донбасі фактично денонсує Мінські угоди.