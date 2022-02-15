В Івано-Франківську обговорили план на випадок воєнної ескалації.

В Івано-Франківській міській раді сьогодні, 15 лютого, відбулась оперативна нарада, на якій обговорили план дій на випадок екстрених ситуацій та воєнної ескалації з боку Росії. Про це повідомляє інтернет-видання "Місто".

 

Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, йшлося про забезпечення безперебійного водопостачання, встановлення дизель-генераторів для лікарень та інших соціально важливих об'єктів.

 

 

"Доручив водоканалу перевірити точки, де можна набрати воду (колонки). А ще подивитися, чи є альтернативні види живлення, якщо раптом щось трапиться. Треба опрацювати та встановити, де потрібно, дизель-генератори. Крім того, мусимо перевірити різні системи оповіщення, насамперед усе, що не залежить від інтернету. Заключити договір про друк листівок, щоб ми могли оперативно це робити", – зазначив Руслан Марцінків.

 

Наразі в Івано-Франківську вже відбуваються навчання для дітей та медиків, як діяти у разі надзвичайної ситуації. А для можливих внутрішніх переселенців у громаді планують створити спеціальний центр. Уже зараз міський голова доручив відповідним службам моніторити місця перебування та кількість людей, які прибувають до Івано-Франківської громади зі східних та центральних областей України. 

 

Щодо формування бригади тероборони Руслан Марцінків заявив, що до її резерву мають долучитися щонайменше 500 осіб з числа робітників комунальних підприємств. "Основна функція тероборони – це якраз охорона інфраструктурних об’єктів. Найближчим часом маємо також організувати бойовий вишкіл", – додав міський голова.

 

Нагадаємо, вчора така ж нарада відбулася у міській раді Львова, а також у Львівській обласній державній адміністрації.

 

15.02.2022

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