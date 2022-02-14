Держдума розгляне дві постанови про визнання «ЛНР» та «ДНР».

Один документ підготувала фракція КПРФ, другий – фракції «Єдиної Росії».

В'ячеслав Володін

Державна дума Росії розгляне на пленарному засіданні, яке відбудеться у вівторок, 15 лютого, два проєкти постанови про звернення до президента з проханням визнати самопроголошені «ЛНР» та «ДНР». Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru з покликом на пост в Telegram-каналі спікера Держдуми В'ячеслава Володіна. Наразі ці документи готує до обговорення Рада Державної думи.

За словами Володіна, перший проєкт звернення внесли до Держдуми депутати від КПРФ на чолі з лідером партії Геннадієм Зюгановим. На думку комуністів, визнання Росією незалежності «ЛНР» та «ДНР» буде «обґрунтованим та морально виправданим» і створить підстави для їхнього захисту від зовнішніх загроз.

Другий проєкт подали на розгляд представники фракції правлячої партії «Єдина Росія». Його авторами були депутати Артем Туров та Віктор Водолацький. «Ухвалено буде той варіант, який під час рейтингового голосування набере найбільшу кількість голосів», – зазначив В'ячеслав Володін.

Проєкт комуністів передбачає, що якщо Держдума схвалює їхній документ, то його негайно відправляють на розгляд президентові Володимирові Путіну. Другий проєкт постанови, запропонований депутатами від фракції «Єдина Росія», передбачає скерування документа спочатку до Міністерства закордонних справ Росії, до Міністерства оборони та інших відповідальних відомств, які мають оцінити законодавчу ініціативу.

«Питання винятково важливе та відповідальне. Вашінґтон нагнітає напруженість, разом із європейськими країнами постачає в Україну озброєння, Київ продовжує не дотримуватися Мінських домовленостей. Все це несе загрози та ризики для життя наших громадян та співвітчизників, які проживають у “ДНР” та “ЛНР”», – наголосив В'ячеслав Володін.