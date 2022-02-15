У Києві зафіксували рекордну для пандемії кількість захворювань на ковід.

Минулої доби в Україні виявили 29 724 нові випадки коронавірусної хвороби. Натомість одужало 23 235 пацієнтів.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість захворювань виявили у Києві (4584 випадків – рекорд пандемії для столиці), в Одеській (3315), Дніпропетровській (2446), Донецькій (1458), Полтавській (1375) областях.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Учора із підозрою на ковід шпиталізували 1889 осіб.

За день зафіксували 305 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Одужало 23 235 осіб.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 572 417 осіб.

Померло 103 255 людей.