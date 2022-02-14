“Будь поруч”: український гурт презентував пісню, присвячену жінкам усієї планети.

Першу авторську композицію “Будь поруч” квартет тенорів LEONVOCI презентував до Дня святого Валентина та присвятив усім жінкам планети. І саме цією піснею музиканти пропонують меломанам освідчуватися у коханні.

"Хочемо, щоб кожна дівчина змогла відчути, що ми співаємо для неї особисто", - пояснили у прсслужбі музичного колективу.

LEONVOCI – український гурт, заснований 2015 року. В перекладі з італійської та іспанської слово "LEONVOCI" означає "Голоси Левів", або ж "Голоси Львова". Його учасниками є зірки телевізійних проєктів "MAM TALENT!", "Голос країни!" та суперфіналісти проєкту польського телепроєкту "Szansa na sukces", на якому своїм виконанням хлопці підкорили серця журі та публіки. Різноплановий репертуар гурту включає пісні іспанською, італійською, французькою, польською, англійською та українською мовами.

За межами своєї країни колектив активно популяризує українську пісню.