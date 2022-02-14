Україна скликала зустріч учасників Віденського документа через відмову РФ пояснити свої маневри.

 

Україна скликала зустріч із Росією та всіма державами-учасницями Віденського документа для обговорення посилення і переміщення російських військ уздовж українського кордону. Головуюча в ОБСЄ Польща повідомила, що зустріч щодо присутності військ РФ біля кордонів України відбудеться у вівторок, 15 лютого.

 

 

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

 

Голова МЗС заявив, що Росія не відповіла на запит України щодо Віденського документа, тому українська сторона робить наступний крок.

 

"Україна запитує зустріч за участю Російської Федерації та всіх держав-учасниць протягом найближчих 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ Росії вздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", – наполіг Кулеба.

 

"Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць", – зазначив міністр.

 

Раніше Дмитро Кулеба інформував: Україна офіційно застосувала передбачений Віденським документом механізм консультацій та співробітництва щодо незвичайної військової діяльності та звернулася до Москви із запитом надати детальні роз’яснення щодо діяльності російської воєнщини у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

 

"Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь", – повідомив він.

 

Також Кулеба зазначив, що у разі відсутності відповіді або надання недостатньої чи неналежної інформації Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення.

 

Віденський документ – міжнародна угода держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі, покликана втілювати заходи довіри та безпеки в регіоні. Цей документ у 2011 році підписали 56 держав, які входять до ОБСЄ (за винятком Монголії), зокрема Україна та Росія.

 

Згідно з документом, держави-учасниці мають вказувати райони та терміни проведення військової діяльності, а також найменування, підпорядкованість та кількість військових формувань, типи залучених озброєнь та військової техніки. Згідно з положеннями Віденського документа, країна може вимагати пояснень у разі незвичайної чи незапланованої військової активності.

 

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