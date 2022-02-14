Міністри фінансів G7 пообіцяли Україні потужну економічну допомогу.

Водночас вони попередили Росію про масштабні економічні наслідки вторгнення в Україну.

Країни «Великої сімки» готові запровадити болісні санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів країн – членів G7, опублікованій на сайті британського уряду в понеділок, 14 лютого. Йдеться про економічні та фінансові санкції, які матимуть масштабні та негайні наслідки для російської економіки.

«Нашим безпосереднім пріоритетом є підтримка зусиль щодо деескалації ситуації. Проте ми знову заявляємо, що, зокрема, будь-яка подальша військова аґресія Росії проти України наразиться на швидку, скоординовану та сильну відповідь. Ми готові колективно запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масштабні та негайні наслідки для російської економіки. Ми будемо продовжувати дуже уважно стежити за ситуацією та готові діяти скоординовано», – цитує заяву G7 інформаційна аґенція Reuters.

Окрім того, міністри фінансів країн G7 заявили, що готові вжити термінових заходів для підтримки української економіки, яка наразилася на поважні проблеми у зв'язку зі загрозою російського збройного вторгнення. Як йдеться у заяві міністрів, країни «Великої сімки» підтримують не лише незалежність та цілісність України, а й фінансову та економічну стабільність цієї країни.

«Нарощування російської військової могутності біля кордонів України викликає поважне занепокоєння. Ми, міністри фінансів G7, наголошуємо на нашій готовності надати швидку і рішучу підтримку українській економіці», – наголошують міністри. Щоправда, про конкретні заходи у заяві не йдеться.

Лідери країн «Великої сімки» мають намір 24 ​​лютого обговорити у віртуальному форматі ситуацію довкола України.