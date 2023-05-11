У парламенті Швейцарії виступили за реекспорт військової техніки.

Якщо рішення буде ухвалене, то Україна зможе отримати, зокрема, достатньо набоїв для ЗСУ Gepard.

 

 

Комісія Ради кантонів Федеральних зборів (парламенту) Швейцарії виступила за ослаблення експортного контролю за виробленою в конфедерації військовою технікою. Про це повідомила в четвер, 11 травня, швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung. Йдеться про дозвіл третім країнам реекспортувати вироблене в Швейцарії озброєння.

 

Аналогічна комісія з питань безпеки нижньої палати швейцарського парламенту – Національної ради – висловила таку саму позицію ще у січні цього року.

 

Тепер, як очікується, цю ініціативу розгляне парламент у повному складі. Планується, що це станеться у червні 2023 року. Однак голова комісії з питань безпеки Ради кантонів Вернер Зальцманн (Werner Salzmann) зазначив, що навіть у разі ухвалення таких послаблень вони не набудуть чинності до березня 2024 року. Коментуючи рішення підтримати цей захід, Зальцманн заявив, що комісія виходила з національних інтересів, які полягають у підтримці швейцарської оборонної промисловості.

 

Швейцарські ЗМІ зазначають, що раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Іспанія, хотіли передати до України придбану військову техніку швейцарського виробництва, проте Берн відмовляв їм, покликаючись на закріплену в конституції країни політику нейтралітету, яка, зокрема, забороняє передачу зброї до зони активних бойових дій. Передовсім йшлося про набої для німецьких зенітних самохідних установок Gepard, які продемонстрували високу ефективність, зокрема в боротьбі з іранськими дронами. Відмова швейцарців зняти перепони для військової допомоги Україні викликала різку критику на Заході.

11.05.2023

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