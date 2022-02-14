Кількість добових випадків COVID-19 опустилася до 3-тижневого мінімуму.

 

Минулої доби в Україні виявили 16 993 нові випадки коронавірусної хвороби. Це найменша кількість захворювань на ковід за три минулі тижні (попередній мінімум був 23 січня – 12 915 недужих).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Києві (2293), в Одеській (1519), Дніпропетровській (1171) і Харківській (1107) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 2270 осіб.

 

За день зафіксували 142 летальні випадки, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 542 693 особи.

 

Померло 102 950 людей.

 

14.02.2022

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