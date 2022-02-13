Одещина випередила Львівщину за числом активних недужих на ковід.

Минулої доби в Україні виявили 24 518 нових випадків коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість захворювань виявили у Києві (2405), в Харківській (2046) та Одеській (1979) областях.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Згідно з офіційною статистикою, в Україні є 643,8 тис. активних недужих із ковідом. Найбільше – на Одещині (62,9 тис.), на Львівщині (62,6 тис.) та в Києві (48 тис.).

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3935 осіб.

За день зафіксували 140 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 525 700 осіб.

Померло 102 808 людей.