Alina Pash представлятиме Україну на "Євробаченні-2022".

Співачка Alina Pash стала переможницею національного відбору на Євробачення-2022. Вона представлятиме Україну в італійському Турині з піснею "Тіні забутих предків".

Результат Нацвідбору оголосили ввечері 12 лютого в етері UA:Перший.

За підсумками голосування співачка Alina Pash отримала 8 голосів від суддів і 7 від глядачів (усього 15); гурт Kalush: 6 – від суддів і 8 – від глядачів (загалом 14); Wellboy: 7 – від суддів і 6 – від глядачів (загалом 13).

Після оголошення переможців учасники гурту Kalush пройшли за куліси до журі. Реп-команда стверджує, що результати голосування могли бути сфабрикованими. Їх насторожило, що ведучий під час зачитування протоколу змінював місця й бали.

"Ми хочемо справедливості – покажіть тільки нам цю картку (протокол, – Z) і все. Мені здається, дуже дивна позиція. Якби там було б усе добре, то не було б таких дій... Люди всі за нас, ви ж бачили. Я впевнений, що ми виграли з величезним відривом. Ви, не уявляєте скільки – за нас вся Україна, ми піднімемо прям людей. Є фальсифікація", – заявив фронтмен гурту Олег Псюк.

Член журі Ярослав Лодигін заявив, що плутанина під час оголошення результатів була технічним недоліком.

"Під час оголошення ведучий Тимур Мірошниченко заплутався, оскільки отримав у вухо редакторську помилку при читанні документу де було багато цифр і номерів. Ця плутанина не стосувалася лідируючих позицій, там було все дуже чітко озвучено. З приводу кількості голосів, які було віддано тому чи іншому учаснику, я думаю, що ми зможемо переговорити з авторитетною аудиторською компанією, яка поставила своє ім'я на незалежному підрахунку. Я думаю, що це не буде секретом, скільки там проголосували", – сказав Лодигін.

Аліна Паш – українська співачка, реп виконавиця, фіналістка шостого сезону вокального шоу "X-фактор" (зайняла третє місце). Працювала на бек-вокалі гурту "СКАЙ" та співачки Ірини Білик. Її критикують, бо вона виступала в окупованому Росії Криму й відвідувала саму РФ уже після початку війни.

Перед фіналом "Євробачення" Аліна Паш звинуватила гурт Kalush у плагіаті – хлопці скопіювали для свого "Щедрика" басову партію із пісні Bosorkanya.