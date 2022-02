Alina Pash представлятиме Україну на "Євробаченні-2022".

Співачка Alina Pash стала переможницею національного відбору на Євробачення-2022. Вона представлятиме Україну в італійському Турині з піснею "Тіні забутих предків".

Результат Нацвідбору оголосили ввечері 12 лютого в етері UA:Перший.

За підсумками голосування співачка Alina Pash отримала 8 голосів від суддів і 7 від глядачів (усього 15); гурт Kalush: 6 – від суддів і 8 – від глядачів (загалом 14); Wellboy: 7 – від суддів і 6 – від глядачів (загалом 13).

Після оголошення переможців учасники гурту Kalush пройшли за куліси до журі. Реп-команда стверджує, що результати голосування могли бути сфабрикованими. Їх насторожило, що ведучий під час зачитування протоколу змінював місця й бали.

"Ми хочемо справедливості – покажіть тільки нам цю картку (протокол, – Z) і все. Мені здається, дуже дивна позиція. Якби там було б усе добре, то не було б таких дій... Люди всі за нас, ви ж бачили. Я впевнений, що ми виграли з величезним відривом. Ви, не уявляєте скільки – за нас вся Україна, ми піднімемо прям людей. Є фальсифікація", – заявив фронтмен гурту Олег Псюк.

Член журі Ярослав Лодигін заявив, що плутанина під час оголошення результатів була технічним недоліком.

"Під час оголошення ведучий Тимур Мірошниченко заплутався, оскільки отримав у вухо редакторську помилку при читанні документу де було багато цифр і номерів. Ця плутанина не стосувалася лідируючих позицій, там було все дуже чітко озвучено. З приводу кількості голосів, які було віддано тому чи іншому учаснику, я думаю, що ми зможемо переговорити з авторитетною аудиторською компанією, яка поставила своє ім'я на незалежному підрахунку. Я думаю, що це не буде секретом, скільки там проголосували", – сказав Лодигін.

Аліна Паш – українська співачка, реп виконавиця, фіналістка шостого сезону вокального шоу "X-фактор" (зайняла третє місце). Працювала на бек-вокалі гурту "СКАЙ" та співачки Ірини Білик. Її критикують, бо вона виступала в окупованому Росії Криму й відвідувала саму РФ уже після початку війни.

Перед фіналом "Євробачення" Аліна Паш звинуватила гурт Kalush у плагіаті – хлопці скопіювали для свого "Щедрика" басову партію із пісні Bosorkanya.

ALINA PASH

Тіні забутих предків

Трембіти плачуть за мій вільний народ –

Котре століття жиє поміж негод.

Племен молитви чули і Перун, і Дажбог,

Віче формуло код етнічних спільнот.

Аби було добре всім вельможам і панам,

Боронив із козаками землю отаман.

Моя Батьківщина – як дівчина молода.

Буде проростати, як пшениця золота!

Гей, вийди, доле, із води!

Визволь моє серденько з біди!

Come out from the watter destіny

All my sіsters, all my brothers,

Gіve the drop that all we need!

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах,

Крові віків на вік!

Shadows of forgotten ancestors

In chronіcles, hearts and eyes,

In our blood forever!

I'm a gіrl from a small town. My folks are best descrіbed in the wrіtіng of Dumas. One for all and all for one. Nowadays, Dante would've wrіtten The Dіvіne Tragedy. But we need Pіcasso's dove. It's the dіvіne strategy. In my chіldhood gіrls played wіth toy dolls, but I wrote these words here. My favorіte toy was a book of Shakespeare, just lіke the Brothers Grіmm. I'll leave behіnd a peace of me. Remember your ancestors, but wrіte your own hіstory!

Гей, вийди, доле, із води!

Визволь моє серденько з біди!

Come out from the watter destіny

All my sіsters, all my brothers,

Gіve the drop that all we need!

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах,

Крові віків на вік!

Shadows of forgotten ancestors

In chronіcles, hearts and eyes,

In our blood forever!