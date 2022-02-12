Головнокомандувач Збройних сил пообіцяв влаштувати агресору пекло.

 

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав сприймати повідомлення про початок широкомасштабного вторгнення Росії як додатковий спосіб зруйнувати наміри Москви. Голова оборонного відомства запевнив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій.

 

 

Про це йдеться у повідомленні, поширеному у суботу Міністерством оборони України.

 

Резніков заявив, що армія і добровольці змогли вистояти у 2014 році, "коли багато хто психологічно не був готовий чинити опір". "Зараз ситуація зовсім інша. У Кремлі це точно знають, і це важливий елемент стримування", – заявив міністр оборони.

 

Голова Міноборони вважає, що українська армія є найпотужнішою в Європі, а саме військо очолюють бойові генерали і офіцери.

 

"Іловайськ, Дебальцево залишили шрами на її серці, але загартували волю. Героїчна оборона Донецького і Луганського аеропортів, щоденний захист десятків населених пунктів – від Станиці Луганської до Широкиного – зробили бойовий дух незламним. Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений – повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь яке інше місто. Не сумнівайтеся – ЗСУ абсолютно готові до відсічі і не віддадуть Українські землі!" – наголосив міністр оборони.

 

Олексій Резніков зазначив, що Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. Упродовж місяця українські сили отримали майже 2000 тон сучасного озброєння від західних партнерів.

 

"Ніхто не може зазирнути у голову очільникам Кремля і напевно сказати, якими конкретно можуть бути дії. Але абсолютно всі сценарії розвитку ми прораховуємо і готові до них", – резюмував міністр.

 

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний запевнив, що українська армія готова захистити державу.

 

"420 тисяч українських воїнів і кожен без винятку командир уже дивилися в очі смерті. Командувачі видів, родів, командири бригад, батальйонів і рот – це фахівці своєї справи і патріоти своєї держави. Ми не віддамо ні клаптика Української землі!", – заявив Залужний.

 

"Запевняю, Збройні Сили України готові до відсічі. Ми проводимо і будемо проводити навчання... Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Відтак, готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!", – заявив Головнокомандувач ЗСУ.

 

Як писав Z, президент США Джо Байден у п'ятницю, 11 лютого, обговорив з лідерами країн Заходу, а також керівництвом НАТО і Європейської Унії проблему з ескалацією Росією військової напруженості поблизу кордонів України. Під час перемовин у режимі телефонної конференції глава Білого дому назвав дату евентуального початку вторгнення Росії в Україну – за припущенням американського президента, це може статися 16 лютого.

 

На сайті інформаційної аґенції Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою ймовірного початку вторгнення названо 15 лютого. За твердженням анонімних джерел, "знайомих із питанням", дії Росії можуть передбачати провокацію на Донбасі або напад на Київ.

 

12.02.2022

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