Байден назвав дату евентуального вторгнення Росії в Україну.

За припущенням американського президента, це може статися 16 лютого.

 

 

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 11 лютого, обговорив з лідерами країн Заходу, а також керівництвом НАТО і Європейської Унії проблему з ескалацією Росією військової напруженості поблизу кордонів України. Під час перемовин у режимі у телефонної конференції глава Білого дому назвав дату евентуального початку вторгнення Росії в Україну. Як повідомляє американське видання Politico, за припущенням американського президента, це може статися 16 лютого.

 

Декілька офіційних осіб у США підтвердили цю заяву президента. Уточнюється, що Вашінґтон попередив союзників, начебто безпосередньо наступу передуватиме «шквал ракетних ударів та кібератаки».

 

У перемовинах, окрім Байдена, брали участь президент Франції Емманюель Макрон, бундесканцлер Німеччина Олаф Шольц, прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс, прем'єрміністр  Італії Маріо Драґі, голова канадського уряду Джастін Трюдо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель.

 

Politico зазначає, що європейські учасники перемовин поставилися до попередження Байдена з часткою скепсису. Дипломати з країн-членів Євроунії у коментарях для видання дали зрозуміти, що керівництво їхніх країн інакше інтерпретує дані розвідки та «відмовляється купувати» занадто алярмові застереження.

 

Один високопосадовий дипломат країни-члена ЄУ зі Східної Європи, відповідаючи на запитання Politico, чи неминуче вторгнення, відповів, що про це «важко сказати». Посадовець зазначив, що в будь-якому випадку «треба мати підготовані санкції», а «головне — координація та єдність».

 

Тим не менше після телефонних перемовин низка західних країн рекомендувала своїм громадянам полишити Україну найближчим часом. Зокрема Велика Британія оголосила про евакуацію співробітників амбасади. Міністерство закордонних справ Естонії рекомендувало громадянам по можливості виїхати з України або зареєструвати своє перебування там. Про евакуацію сімей дипломатів з Києва заявив Ізраїль. Евакуюються також неосновні співробітники місії Євроунії в Києві.

 

Майже одночасно з новиною про Байдена на сайті інформаційної аґенції Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою ймовірного початку вторгнення називається 15 лютого. За твердженням анонімних джерел, «знайомих з питанням», дії Росії можуть передбачати провокацію на Донбасі або напад на Київ.

12.02.2022

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