У Білому домі заявили, що вторгнення Росії може початися "в будь-який момент".

Радник Сполучених Штатів Америки із національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Росіяни сконцентрували на кордонах достатньо сил для того, щоб піти у наступ і до завершення Олімпійських ігор.

Про це повдіомляє "Голос Америки".

"Як ми вже казали раніше, ми перебуваємо у часовому вікні, коли вторгнення може розпочатись у будь-який момент, якщо Путін віддасть відповідний наказ", – заявив Салліван.

"Воно може початись під час Олімпіади", – додав чиновник.

Раніше журналіст американського медіа PBS, покликаючись на американських та західних військових, ствердив, що США вважають, що президент Росії Путін "вирішив вторгнутись в Україну та повідомив це рішення російським військовикам".

"Повідомлення, на яке ви посилаєтесь і якого я ще не бачив, не передає точно нинішню точку зору уряду США. Наша точка зору така, що ми не вважаємо, що він ухвалив якесь кінцеве рішення, або ж ми не знаємо, чи він ухвалив якесь остаточне рішення. І ми не робили таких заяв", – заявив Салліван у відповідь на запитання про повідомлення PBS.

Водночас Салліван закликав громадян США в Україні покинути державу протягом наступних двох діб.

"Ми закликаємо усіх громадян США, які зараз перебувають в Україні, негайно покинути її. Якщо ви залишитесь, ви берете на себе ризик без гарантії, що буде будь-яка інша можливість залишити країну, не буде і евакуації з використанням військових США у разі вторгнення Росії", – сказав американський високопосадовець.

"Президент США не стане ризикувати життям наших військових чоловіків та жінок, відправляючи їх до зони бойових дій, щоб врятувати людей, які могли покинути країну зараз, але вирішили цього не робити. Ми просимо людей зробити відповідальний вибір", – додав Салліван.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю: "Зараз вікно, коли вторгнення може розпочатись у будь-який час, і, варто чітко вказати, що це включає час Олімпійських ігор".

Президент США Джо Байден сказав у інтерв'ю NBC News: "Американські громадяни мають виїхати зараз".

Він застеріг, що ситуація є загрозливою: "Йдеться про одну з найбільших армій світу. Ситуація значно відрізняється і може швидко вийти з-під контролю".

Байден виключив можливіть військової евакуації американців з України, зауваживши: "Якщо американці та росіяни почнуть стріляти один в одного – це буде світова війна".