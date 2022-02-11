У 20 віддалених селах на Франківщині проведуть мобільну вакцинацію.

 

В Івано-Франківській області започаткували проєкт з мобільної вакцинації населення: бригади медиків об’їдуть 20 важкодоступних сіл у шести об’єднаних громадах. Про це сьогодні, 11 березня, поінформував заступник начальника Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Дзьомбак.

 

 

«У нас були вибрані шість ОТГ, де є 20 населених пунктів, які є важкодоступні і де менше проводили вакцинальну кампанію (проти COVID-19 – ред.). Розробили графіки виїзду у ці населені пункти. Їх погодили з головами ОТГ і медустановами на цих територіях. Коли ми підрахували маршрут всіх бригад, то в нас вийшло понад 2 тисячі кілометрів, які ці автомобілі і водії мають проїхати, щоб доставити медичні бригади, і вони могли провакцинувати усіх бажаючих, які не можуть добратися до пунктів щеплення», – повідомив він.

 

За його словами, медичним працівникам в організації цієї кампанії допомагатиме ГО «Коаліція за вакцинацію»: вже визначені автомобілі та водії, які відправляться у важкодоступні населені пункти. Бригади медиків, які роблять щеплення, мають контракт із Нацслужбою здоров’я і фінансуватимуться за кількістю зроблених щеплень.

 

Перед виїздом бригад у селах проведуть обходи по дворах і повідомлять про можливість і графік вакцинації. Розгорнуть пункти вакцинації у публічних місцях: клубах, магазинах, школах, приміщеннях сільрад тощо. Особливу увагу приділятимуть людям, віком від 60 років.

 

«У нас 17 ОТГ, де за минулий тиждень нуль проведених щеплень людям віком понад 60 років», – пояснив Дзьомбак.

 

 

Додамо, станом на 11 лютого в області за минулу добу зареєстровані 1070 нових випадків COVID-19, одужали 1618 людей, 10 – померли. Одне щеплення від коронавірусу отримали майже 445 тисяч людей, ще понад 411 тисяч – повністю вакциновані, бустерну дозу отримали більше ніж 6 тисяч людей.

 

Фото armyinform.com.ua, facebook.com/IF.Department

11.02.2022

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