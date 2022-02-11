Ворог не пройде!

Павло ПАЛАМАРЧУК

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський полігон) наші військові відточують навички застосування сучасних протитанкових комплексів і гранатометів.

 

Мова йде про зброю, яку надали нам союзники, проти Російської агресії. Так, Великобританія надала нам протитанкові ракетні комплекси NLAW, а США –  гранатомети M141 Bunker Defeat Munition. Курс підготовки володіння цією зброєю становить 2-5 дні і поділяється на дві частини – теорію та практику. Навчають наших військових американські та британські інструктори.

 

Після успішного завершення курсу наші військові самі отримують статус інструктора з відповідної зброї і в подальшому навчатимуть інших українських військових.

 

Такий вигляд має переносна протитанкова керована ракета малої дальності NLAW, призначена для ураження цілі до 600 метрів

 

 

 Її особливість – в майже 100% ефективності ураження цілі, на відміну від РПГ

 

 

Опанування теорії – не менш важливе ніж практика, адже з такою зброєю наші військові практикуються вперше

 

 

NLAW призначений для міських боїв, щоб знищувати ворожу броньовану техніку

 

 

А це вже американський гранатомет M141 Bunker Defeat Munition

 

 

Ручна одноразова реактивна граната, призначена для руйнування польових фортифікаційних споруд, пророблення проходів у загородженнях чи стінах будівель

 

 

Українські солдати навчаються не просто вражати мішені, а й відпрацьовують тактичні дії пар при підтримці БТР-4

 

 

Всі, хто успішно пройшли теорію та практику, отримують сертифікати майстра-інструктора з опанованого виду зброї

 

 

Після цього вони будуть здійснювати аналогічну підготовку в інших навчальних центрах, своїх бойових підрозділах та у вищих військових навчальних закладах

 

 

А ще наші військові обіцяють, що ворог – не пройде!

 

11.02.2022

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