У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Яворівський полігон) наші військові відточують навички застосування сучасних протитанкових комплексів і гранатометів.

Мова йде про зброю, яку надали нам союзники, проти Російської агресії. Так, Великобританія надала нам протитанкові ракетні комплекси NLAW, а США – гранатомети M141 Bunker Defeat Munition. Курс підготовки володіння цією зброєю становить 2-5 дні і поділяється на дві частини – теорію та практику. Навчають наших військових американські та британські інструктори.

Після успішного завершення курсу наші військові самі отримують статус інструктора з відповідної зброї і в подальшому навчатимуть інших українських військових.

Такий вигляд має переносна протитанкова керована ракета малої дальності NLAW, призначена для ураження цілі до 600 метрів

Її особливість – в майже 100% ефективності ураження цілі, на відміну від РПГ

Опанування теорії – не менш важливе ніж практика, адже з такою зброєю наші військові практикуються вперше

NLAW призначений для міських боїв, щоб знищувати ворожу броньовану техніку

А це вже американський гранатомет M141 Bunker Defeat Munition

Ручна одноразова реактивна граната, призначена для руйнування польових фортифікаційних споруд, пророблення проходів у загородженнях чи стінах будівель

Українські солдати навчаються не просто вражати мішені, а й відпрацьовують тактичні дії пар при підтримці БТР-4

Всі, хто успішно пройшли теорію та практику, отримують сертифікати майстра-інструктора з опанованого виду зброї

Після цього вони будуть здійснювати аналогічну підготовку в інших навчальних центрах, своїх бойових підрозділах та у вищих військових навчальних закладах

А ще наші військові обіцяють, що ворог – не пройде!