Зимова хвиля пандемії COVID-19 подолала пік і пішла на спад.

 

За підсумками четверга в Україні виявили 41 229 нових випадків коронавірусної хвороби. Максимальна кількість захворювань цього тижня була в середу – 41 694 захворювання. Для порівняння, піком попереднього тижня було 43 778 випадків.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Києві (4104), в Одеській (4096), Львівській (2951) і Дніпропетровській (2418) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3936 осіб.

 

За день зафіксували 236 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Медична система констатувала: 20 850 пацієнтів одужало.

 

Динаміка летальних випадків ковіду

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 462 970 осіб.

 

Померло 102 403 людини.

 

11.02.2022

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