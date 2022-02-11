Зимова хвиля пандемії COVID-19 подолала пік і пішла на спад.

За підсумками четверга в Україні виявили 41 229 нових випадків коронавірусної хвороби. Максимальна кількість захворювань цього тижня була в середу – 41 694 захворювання. Для порівняння, піком попереднього тижня було 43 778 випадків.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Києві (4104), в Одеській (4096), Львівській (2951) і Дніпропетровській (2418) областях.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3936 осіб.

За день зафіксували 236 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Медична система констатувала: 20 850 пацієнтів одужало.

Динаміка летальних випадків ковіду

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 462 970 осіб.

Померло 102 403 людини.