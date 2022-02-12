Олімпійський комітет відмовився карати українського спортсмена за акцію проти війни.

 

Міжнародний олімпійський комітет заявив про те, що український скелетоніст Владислав Гераскевич не буде покараний за акцію з демонстрацією гасла, вчинену у перерві між своїми спробами під час змагань. Після одного із заїздів Гераскевич показав на камеру синьо-жовтий плакат із написом "No war in Ukraine" ("Ні війні в Україні").

 

 

Про це повідомляє УНІАН.

 

У МОК заявили, що Гераскевич показав плакат із закликом зберегти мир. А його вчинок не порушує 50-тої статті Олімпійської хартії, згідноз котрою на Іграх заборонені будь-якого кошталту демонстрації або пропаганда політичного, релігійного або расового характеру.

 

"Ми поговорили зі спортсменом. Це був загальний заклик до миру. Для МОК це питання закрите", – йдеться у коментарі комітету.

 

Як повідомляє "Суспільне", Гераскевич зайняв 18-те місце у загальному заліку в скелетоні. Він провів свою акцію після третього заїзду – йдучи після виступу, мовчки показав телеглядачам заготоване гасло.

 

Вчинок Владислава привернув увагу авторитетних свтіових медій.

 

 

Владислав Гераскевич сказав у коментарі "Суспільному": "Усе нормально було. Нас підтримали в цьому. Це моя позиція. Ніяка нормальна людина не хоче війни, і я також нормальна людина й не хочу війни. Я хочу миру в своїй державі й не хочу, щоб якісь люди загинули через війну".

 

11.02.2022

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