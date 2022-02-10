СБУ затримала аґента при спробі вчинення теракту – підпалу автомобіля.

Служба безпеки України затримала завербованого Білоруссю аґента при спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї з громадських організацій у Києві.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"У ході спецоперації викрито ворожого агента, який готував вчинення теракту у Києві. Ним виявився місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур... Під час слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що він займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їхніх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування", – поінформували у СБУ.

Українська спецслужба викрила, що зловмисник причетний до організації проплачених мітингів поблизу зарубіжних дипломатичних представництв із провокативними гаслами. На знимці, поширеній СБУ, видно групу чоловіків біля амбасади Польщі.

"За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь. Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів", – додали у СБУ.

За даними слідства, чоловіка завербували через анонімну групу у Telegram'і. За проведення підривної діяльності він із-за кордону одержував гроші на свою банківську картку. Для вчинення злочину придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Провадження відкрили за двома статтями Кримінального кодексу України – ст. 111 (державна зрада) і ст. 258 (терористичний акт).