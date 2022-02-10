В Україні виявили понад 41 тисячу випадків ковіду минулої доби.

 

Минулої доби в Україні виявили 41 694 нові випадки коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Із підозрою на ковід шпиталізували 4128 осіб.

 

За день зафіксували 280 летальних випадків, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

За весь час пандемії в Україні захворіла 4 421 741 особа.

 

Померло 102 167 людей.

 

Динаміка лентальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

10.02.2022

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