Російський флот заблокує Україну з моря на цілий тиждень.

 

Росія перекриє майже весь український берег Чорного та Азовського морів задля ракетних та артилерійських навчань. Заявлений час блокади – весь наступний тиждень.

 

 

Про це повідомив дослідник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

 

"Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань – починаючи із 21:00 (UTC) 13/02/2022 до 21:00 (UTC) 19/02/2022. Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. Такого за минулі вісім років не було. Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України (12 миль, морський кордон), в Азовському – від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю", – прокоментував Клименко.

 

Зі слів експерта, таким чином Росія переріже Україні вихід у море.

 

"Не хочемо ніякої паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт "морської блокади" українських портів. Про яку ми два роки попереджаємо... Це треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні... Треба об'єднати всі зусилля. Зараз", – закликав Клименко.

 

Згідно з даними Андрія Клименка, із 9 лютого у Чорному морі сумарно перебуватимуть 12 великих десантних кораблів трьох флотів РФ – Чорноморського, Тихоокеанского та Північного.

 

"За приблизними підрахунками, таке угруповання десантних кораблів здатне взяти на борт і перевезти близько 150 основних танків або до 250 бойових бронемашин і близько 4 тисяч морських десантників. Фактично – до двох бригад морської піхоти, підсилених танковими, механізованими й артилерійськими підрозділами", – прокоментував експерт.

 

Протягом наступних 5-6 днів значно збільшиться й чисельність кораблів-носів крилатих ракет – два підводних човни і два ракетні фрегати на доважок до тих, котрі вже є в морі.

 

Паралельно Росія стягує ракетні крейсери до Середземного моря. 

 

"Що це означає? Від тактичних військово-морських ігрищ до будь-якого розвитку подій. Звичайно, що перебування великого угруповання кораблів ВМФ РФ в Середземному морі має за мету розтягування сил НАТО, відволікання уваги від Чорного моря", – прокоментував Клименко.

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Нагадаємо, що саме в ці дати – починаючи із 10 лютого – в Білорусі відбуватимуться спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022".

 

09.02.2022

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