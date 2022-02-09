Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні". А отже сьогодні йдеться про захист майбутнього всієї Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ, ЄС та співпраці Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено, повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Важливо всім усвідомлювати, що йдеться не лише про загрози безпеці України, йдеться про безпеку всієї Європи, і тут наші з Хосе Мануелем позиції збігаються. Без перебільшення Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні", тому сьогодні йдеться про захист всієї архітектури безпеки Європи, і від того як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежатиме майбутнє європейської безпеки та кожної окремої європейської країни", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що особливу увагу на переговорах міністри приділили питанням поточної ситуації з безпекою, насамперед на українсько-російському та українсько-білоруському кордонах, а також в окупованих частинах Донецької та Луганської областей і в Криму.

Кулеба висловив подяку Іспанії за підтримку санкцій ЄС проти Росії через окупацію Криму та агресію на Сході України, які вже було застосовано починаючи з 2014 року, а також за готовність Іспанії підтримати санкції у разі нової агресії РФ проти України.

Він наголосив, що сьогодні ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Дипломатія продовжує працювати над зниженням напруги.

Голова МЗС поінформував, що він та Альбарес також обговорили порядок денний двосторонніх українсько-іспанських відносин, політичний діалог та окреслили подальші перспективи розвитку відносин між країнами.

"Іспанія є найбільшим імпортером української аграрної продукції до ЄС. Але ми також можемо дуже багато робити в IT-секторі, відновлюваній енергетиці, тому всі ці питання нам треба зрушити з місця в інтересах наших країн та економік", – додав він.

Європейський Союз погодив низку санкцій, котрі почнуть діяти дуже швидко у разі військової агресії РФ проти України, повідомив міністр закордонних справ Іспанії.

"Єдність у діалозі також ґрунтується на єдності, якщо буде потреба у застереженні та запобіганні. Ми, європейські партнери, вже узгодили цілу низку дуже важливих санкційних заходів, які буде втілено в життя дуже швидко у разі, якщо станеться ця військова агресія щодо України. Звісно, це не той сценарій, який ми хотіли б бачити, але ми до нього готові й готові до нього разом", – сказав Хосе Мануель Альбарес Буено.

Водночас міністр звернув увагу на те, що ці санкції не запускатимуть превентивно.

"Цих санкцій не впроваджуватимуть заздалегідь, вони є застереженням. Наша мета – знайти рішення, які дадуть змогу захистити безпеку всіх європейських держав, також захищаючи ті принципи, на яких ґрунтується міжнародне право – це суверенітет, територіальна цілісність держав, заборона використання сили або заборона загрози використання сили", – пояснив Альбарес.

Він наголосив, що політика Іспанії та ЄС зосереджена на тому, що цю кризу слід вирішувати через діалог.

"Нині час дипломатичних зусиль, це час переговорів, треба працювати над цим, а не над якимись гіпотетичними сценаріями, які поки що зовсім не відповідають реальності", – вважає голова МЗС Іспанії.

Альбарес додав, що наразі дипломатичні зусилля мають усі шанси на успіх.

Міністр зазначив, що напружена ситуація, що склалася навколо України, зайняла дуже важливу частину його переговорів із Кулебою, і він повторив главі українського МЗС запевнення у підтримці Іспанією суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми із занепокоєнням спостерігаємо концентрацію російських військ у безпосередній близькості до кордонів з Україною. Але ми впевнені, що цю ситуацію потрібно вирішувати через діалог. Ми працюємо разом із нашими партнерами для того, щоб підтримати ці дипломатичні зусилля і в межах ЄС, і в межах НАТО та ОБСЄ", – сказав Альбарес.