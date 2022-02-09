Глава МЗС Словаччини перепросився за інцидент з українським прапором в парламенті.

Йдеться про те, що депутат ультраправої партії Андрей Медвецький облив водою прапор України.

 

 

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок (Ivan Korčok) перепросився перед Україною за інцидент, який трапився в парламенті республіки. Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk. Йдеться про те, що у вівторок, восьмого лютого, депутат ультраправої «Народної партії "Наша Словаччина"» Андрей Медвецький (Andrej Medvecký) облив водою синьо-жовтий прапор.

 

Інцидент трапився під час спроби опозиції заблокувати голосування щодо надання американським військовикам дозволу на використання двох летовищ в країні – Малацькі-Кухіня та Сліач. Тоді депутати від провладної партії «Свобода і солідарність» на знак підтримки України на тлі російської агресії розгорнули український прапор. А Медвецький взяв пляшку води і почав поливати синьо-жовтий прапор, а потім і людей, які його тримали.

 

Українська амбасада в Братиславі зразу ж засудила цей вчинок депутата і вимагала вибачень від словацької сторони.

 

У пості на своїй офіційній сторінці у Facebook міністр Іван Корчок, який, до речі, щойно повернувся з Києва, зокрема написав: «Кілька тижнів істерії та залякування людей через оборонний договір зі США перетворилися на біснування опозиції та екстремістів у парламенті. Насправді важко вгледіти різницю між ними. Просто не піддається розумінню, як це державні символи нашого сусіда, який опинився у скрутному становищі, перестали вже бути недоторканими. Мені прикро і ще більше соромно, що це сталося під час моїх перемовин у Києві. Приносимо вибачення дипломатичним шляхом».

 

Іван Корчок пообіцяв разом з міністром оборони  Ярославом Надьом (Jaroslav Naď) провести в парламенті зустріч з опозицією.

 

Нагадаємо, що третього лютого у Вашінґтоні Сполучені Штати та Словацька Республіка уклали угоду про військову співпрацю. Цей договір дозволить США розширити американську військову присутність у Словаччині, зокрема шляхом модернізації військових летовищ Малацькі-Кухіня та Сліач, які залишаться у власності словацького уряду, але американські військовики зможуть безкоштовно користуватися ними.

 

Словацька опозиція розкритикувала документ, заявивши, що створення американських військових баз у Словаччині може призвести до втрати суверенітету республіки і порушення силами США словацького законодавства.

09.02.2022

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