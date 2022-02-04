США та Словаччина підписали військовий договір.

Угода дозволить розширити американську військову присутність у Словаччині.

Сполучені Штати та Словацька Республіка уклали у четвер ввечері, третього лютого, у Вашінґтоні угоду про військову співпрацю. Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk. Підписи під документом поставили державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок (Ivan Korčok) та словацький міністр оборони Ярослав Надь (Jaroslav Naď).

Цей договір дозволить США розширити американську військову присутність у Словаччині, зокрема шляхом модернізації військових летовищ Малацькі-Кухіня та Сліач, які залишаться у власності словацького уряду, але американські військовики зможуть безкоштовно користуватися ними. Для набуття чинності документа потрібна його ратифікація словацьким парламентом і затвердження президентом країни.

«Двостороння співпраця між Словаччиною та Сполученими Штатами Америки є чудовою і триває вже тривалий час. Кооперація в галузі оборони зі Сполученими Штатами значно сприяла успішній трансформації та модернізації словацьких Збройних сил, ВПС та Сил спеціальних операцій. Сьогодні ми надаємо цій співпраці відповідну правову основу. Це є виразом нашої спільної прихильності трансатлантичній безпеці як союзників у НАТО», – заявив після церемонії підписання Ярослав Надь.

«Посилення оборонної співпраці з головним гарантом нашої безпеки, особливо в час поглиблення невизначеності та геополітичної напруженості, є природним кроком для Словацької Республіки. Крім того, ми повинні усвідомити, що робимо це як остання країна на східному кордоні ЄУ і НАТО», – зазначив Іван Корчок.

«Ця угода ґрунтується на співпраці та повазі. Вона була підготовлена Словаччиною спільно зі США як повноправними і суверенними партнерами в інтересах обох урядів і народів обох країн», – заявив Блінкен. Глава Держдепу зазначив, що США не планують створювати в Словаччині своїх постійних військових баз чи на постійній основі розміщувати в країні американські війська. Таким чином він зреагував на критику документа словацькою опозицією, яка заявляла, що створення американських військових баз у Словаччині може призвести до втрати суверенітету республіки і порушення силами США словацького законодавства.